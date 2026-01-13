 Gustavo Gatica tras absolución de Crespo: “No quería morirme sin sabe quién fue la persona que me disparó” - Chilevisión
13/01/2026

Gustavo Gatica tras absolución de Crespo: “No quería morirme sin sabe quién fue la persona que me disparó”

El actual diputado electo señaló que si bien no quedó conforme con el fallo, valoró que se haya acreditado la autoría del excarabinero en el disparo que terminó por dejarlo sin visión.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Gustavo Gatica se pronunció este martes tras el veredicto que absolvió al exoficial de Carabineros Claudio Crespo, por la lesiones que lo dejaron sin visión durante una manifestación en medio del estallido social de 2019. 

Luego de la lectura de sentencia en la que el exfuncionario quedó absuelto del cargo de apremios ilegítimos, el joven reconoció que “claramente no estoy satisfecho con el resultado”.

A pesar del fallo, el psicólogo destacó que “hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo“.

“En el ámbito más personal, les puedo decir que no quería morirme sin saber quien fue la persona que me disparó”, agregó 

El actual diputado electo también reflexionó desde su calidad de político y cuestionó que “¿por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado?. ¿Por qué un delito tan grave no es juzfado con cárcel? Eso tenemos que cambiarlo".

Finalmente, adelantó que se reunirá con sus abogados para “llegar hasta la última instancia para que se haga justicia. Por el bien de nuestra democracia, estos casos no pueden quedar impunes”.

