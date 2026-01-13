 Tribunal absuelve a Claudio Crespo por disparo a Gustavo Gatica - Chilevisión
13/01/2026 13:02

Tribunal absuelve a Claudio Crespo por disparo a Gustavo Gatica

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago se pronunció por lo ocurrido en noviembre de 2019, cuando durante una manifestación el psicólogo fue herido con perdigones en sus ojos.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago entregó este martes el veredicto en el juicio contra el exoficial de CarabinerosClaudio Crespo, acusado de dejar sin visión a Gustavo Gatica, y resolvió absolverlo de los cargos. 

Durante la lectura de sentencia la jueza Cristina Cabello indicó que “se absuelve a don Claudio Crespo del cargo de ser autor de apremios ilegítimos presuntamente cometidos el 8 de noviembre de 2019”.

La decisión se tomó considerando que “la prueba rendida por los acusadores no fue suficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado como autor de las lesiones que le ocasionaron las lesiones graves gravísimas a don Gustavo Gatica”.

No obstante, se aludió a que “la conducta del acusado, que derivó de las lesiones sufridas por el ofendido, se encuentra amparada en el derecho, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal, en el contexto del cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público”.

El exteniente coronel fue investigado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves contra el actual diputado electo que perdió la vista producto del impacto de perdigones el 8 de noviembre de 2019.

El Ministerio Público solicitaba una pena de 12 años de cárcel para el exfuncionario de Carabineros. 

El momento en que le dispararon a Gustavo Gatica

El hecho se produjo en medio de las manifestaciones del estallido social, el 8 de noviembre de 2019, en cercanías de Plaza Baquedano. 

De acuerdo a los registros que se obtuvieron en la investigación, el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo se encontraba repeliendo a manifestantes entre las calles Doctor Ramón Corvalán y Avenida Vicuña Mackenna, los que estaban realizando barricadas y lanzando objetos.

En ese contexto, Crespo y otros funcionarios realizaron una maniobra para avanzar hacia los protestantes para despejar la calle.

De acuerdo a los antecedentes manejados por la Fiscalía, habría sido en ese momento en que Gatica recibe impactos a una distancia de aproximadamente 24 metros. El tribunal desestimó que estos provinieron del excarabinero. 

 El ahora diputado electo quedó con un trauma ocular severo en ambos y la posterior pérdida completa de la visión.

