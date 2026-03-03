EXCLUSIVO | Habla trabajadora agredida en residencia de menores: “Ella estaba con un cuchillo” - Chilevisión

Valeria Campos, trabajadora del Servicio Mejor Niñez, resultó con una fractura nasal y lesiones de diversa consideración tras ser agredida en una residencia de menores ubicada en Quillota.

La trabajadora social y encargada de Vida Familiar del hogar conversó en exclusiva con CHV Noticias y detalló en qué contexto se dio la agresión que recibió el jueves pasado mientras realizaba sus labores.

Según su relato, el problema surgió al medio día cuando una adolescente que vive en la residencia se acercó a la directora para solicitar permiso para una salida.

“La directora le negó el permiso, considerando que esta chica la noche anterior había hecho destrozos en la residencia y agredido a otros funcionarios”, contó la funcionaa que trabaja hace siete años en el sistema.

Tras esto, de acuerdo al relato de Valeria, “esta chica empieza a gritar, a patear muebles, puertas y trata de agredir a la directora con un palo de escoba”.

Cabe señalar que la residencia de menores ubicada en Quillota alberga a adolescentes entre 14 y 18 años bajo medidas de protección decretadas por el Tribunal de Familia.

La joven denunciada fue formalizada y se encuentra en libertad, mientras que Valeria está con licencia médica.

Trabajadores amenazados con cuchillo

La trabajadora indicó que en primera instancia la joven habría intentado agredir a la directora, pero terminó impactando a la trabajadora social.

“La directora se alcanza a correr atrás y la chica se gira rápidamente hacia a mí y me agrede como empuñando el palo directamente en mi rostro”, declaró Valeria Campos.

“Habían hecho destrozos, estaba malo el mango de la puerta y no podíamos cerrar y tuvimos que forcejear la puerta para que la chica no entrara”, agregó.

Finalmente, añadió que habrían sido amenazados por la menor: “Ella estaba con un cuchillo en la puerta, gritando y manifestando que no se iba a quedar tranquila hasta matarme”.

A través de un comunicado, el director nacional del Servicio de Mejor Niñez ha comunicado que lamenta lo sucedido y que fortalecerán la seguridad y la comunicación entre autoridades para evitar estos hechos.