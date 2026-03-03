Sismo sacude a la zona centro norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad a 59 kilómetros al oeste de Pichidangui.

Un sismo de 4,5 sacudió a la zona centro norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.

De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 18:30 horas de este martes 3 de marzo.

El temblor se registró a 59 kilómetros al oeste de Pichidangui, en la mencionada región de Coquimbo.

Además, el organismo reportó que el sismo se produho a una profundidad de 39 kilómetros.