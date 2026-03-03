Sismo sacude a la zona centro norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad a 59 kilómetros al oeste de Pichidangui.
Un sismo de 4,5 sacudió a la zona centro norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.
De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 18:30 horas de este martes 3 de marzo.
El temblor se registró a 59 kilómetros al oeste de Pichidangui, en la mencionada región de Coquimbo.
Además, el organismo reportó que el sismo se produho a una profundidad de 39 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/03 18:30:29, mag: 4.5, Lat: -32.25, Lon: -72.14, Prof: 39.28, Loc : 59.27 km al O de Pichidangui— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 3, 2026