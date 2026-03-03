 Todo fue grabado: Visitas de jugador de Colo Colo se lanzaron desnudos a la piscina en condominio - Chilevisión
03/03/2026 19:50

Todo fue grabado: Visitas de jugador de Colo Colo se lanzaron desnudos a la piscina en condominio

Quienes serían amigos de Cristián Riquelme, lateral izquierdo albo, fueron grabados lanzándose sin ropa al agua en horas de este lunes. Ahora, al deportista le habrían solicitado finalizar su contrato de arriendo.

Publicado por CHV Noticias

En pie de guerra están los vecinos de un condominio de La Florida contra un futbolista de Colo Colo, luego que dos personas que estaban con él fueran sorprendidas lanzándose desnudas a la piscina del complejo residencial.

Se trata del lateral izquierdo del equipo, Cristian Riquelme, quien se encuentra en medio de una tensa disputa con la comunidad del condominio AltaVista 2, ubicado en una zona denominada Alto Macul.

Esto, producto de un insólito incidente ocurrido este lunes: Dos personas, aparentemente amigas del deportista, se lanzaron sin ropa a la piscina en pleno horario vespertino y familiar, a eso de las 19:30 horas.

La escena fue registrada en un breve video que capturó a estos dos sujetos quitando su traje de baño mientras corrían para lanzarse al agua.

En un segundo video, se aprecia a estos dos individuos saliendo de la zona de la piscina, esta vez, con ropa.

El episodio, que ha sido ampliamente difundido en plataformas como X, habría generado consecuencias inmediatas para Riquelme.

Según pudo recabar CHV Noticias, la administración solicitará terminar formalmente el contrato de arriendo del inmueble donde él vive.

A su vez, cursarán al lateral la máxima multa comprendida en la normativa del condomonio, que es de 5 UTM, es decir, $349 mil pesos. Esto, también, porque deberán realizar "una limpieza profunda al agua para volver a dejarla impecable".

De acuerdo con el medio citado, la corredora sostendrá una reunión esta tarde con la administración y el jugador para oficializar el cese del contrato. Como antecedente, ya había sido multado previamente por ruidos molestos.

Mira los registros a continuación:

