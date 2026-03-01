La U escapa del fondo: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras vencer a Colo Colo - Chilevisión

Universidad de Chile logró su primer triunfo del año nada menos que ante Colo Colo, imponiéndose 1-0 este domingo en el Estadio Monumental.

El gol de Matías Zaldivia le permitió a Los Azules superar a su Archirrival, partido que estuvo marcado por el poco juego y las escasas chances de gol.

Con esto, el cuadro laico dejó atrás los fantasmas por el comienzo de año, donde no pudo conseguir victorias.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras triunfo de la U sobre Colo Colo?

A raíz del golpe dado en Macul, el Romántico Viajero escaló en la tabla de posiciones y quedó en el puesto 10° con 6 puntos.

El resultado fue clave debido a que los dirigidos por Francisco Meneghini escaparon de la zona baja, la que ocupan actualmente Deportes Concepción y Everton.

Por su parte, Colo Colo descendió al cuarto lugar con 9 unidades, perdiendo la chance de ser líder exclusivo del torneo.

Tabla de posiciones Liga de Primera