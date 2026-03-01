Con el VAR como protagonista: La UC vence en la agonía a Ñublense y escala en la parte alta - Chilevisión

Universidad Católica logró un importante triunfo tras vencer por 2-1 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la 5.ª fecha de la Liga de Primera 2026.

Los cruzados se quedaron con un encuentro que desde los primeros minutos se caracterizó por ser áspero, donde el árbitro Fernando Véjar también fue protagonista en más de alguna polémica.

Con uno más en cancha, y de la mano de Fernando Zampedri, los de la franja arrebataron el invicto que mantenían los diablos rojos sin perder en el arranque del campeonato nacional.

Ñublense 1 - 2 U. Católica: Resumen de la agónica victoria cruzada en Chillán

Los locales comenzarían poniéndose en ventaja al minuto 21 de la primera mitad, luego de un penal que, de no ser por el VAR, habría costado la expulsión de Gary Medel. Ignacio Jeraldino fue el encargado de marcar el 1-0 desde los doce pasos.

Desde ahí, los rojos comenzaron a manejar las acciones del encuentro hasta irse al descanso.

Ya en el complemento, la UC encontraría la igualdad luego de que Nicola Pérez cometiera una infracción contra Fernando Zampedri y el árbitro cobrara penal tras revisar la jugada en el VAR. Fue el propio delantero quien se encargó de poner el 1-1.

Finalmente, cuando el partido expiraba, el minuto 90, Fernando Zampedri sorprendió a la zaga de Ñublense y apareció en el área chica para conectar un cabezazo que sentenció el resultado 2-1 a favor de los cruzados.

Próximos partidos de la UC y Ñublense por la Liga de Primera 2026

En la sexta fecha, los cruzados deberán visitar a O'Higgins el sábado 7 de marzo a las 20:30 horas.

Por su parte, Ñublense deberá viajar a enfrentar a Deportes Concepción el viernes 6 de marzo a las 20:30 horas.