Fiesta azul: La U revive en el Monumental y tumba a Colo Colo en áspero Superclásico - Chilevisión

Universidad de Chile tuvo otra jornada soñada en el Estadio Monumental, venciendo 1-0 a Colo Colo en el esperado Superclásico 199.

Por la fecha 5° de la Liga de Primera, Los Azules se impusieron a Los Albos en un partido que tuvo más fricción que juego.

El primer tiempo fue parejo y recién en los minutos finales llegaron las ocasiones más claras, con Juan Martín Lucero, que tuvo un hostil recibimiento, fallando un increíble mano a mano para los visitantes.

El Gato quedó en inmejorable posición tras un pelotazo, pero intentó un globito que fue contenido por Fernando de Paul que estuvo atento.

Los locales respondieron con un remate de Maximiliano Romero que provocó la gran atajada de Gabriel Castellón, desviando la pelota al tiro de esquina con un manotazo.

Matías Zaldivia le da el triunfo a la U ante Colo Colo

El segundo lapso fue similar al primero, con el Romántico Viajero protestando por la expulsión de Arturo Vidal, quien tenía amarilla y cometió un foul que el árbitro Cristián Garay no castigó con amarilla.

El gran golpe de los visitantes llegó a los 70' a través de una pelota detenida, con Lucero pivoteando un balón que fue conectado por Matías Zaldivia.

El zaguero sacó un derechazo que dejó sin chances a de Paul y desató la locura del plantel y cuerpo técnico.

Sobre el final, el Cacique intentó con Javier Correa y los ingresados Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, pero no tuvo ideas y vio a su archirrival celebrando.

Este resultado le permite a la U respirar en la tabla de posiciones y llegar a los 6 puntos, quedando en la décima posición y consiguiendo su primera victoria del año.

Por su parte, Colo Colo perdió la opción de ser líder exclusivo y descendió al cuarto lugar con 9 unidades, dos menos que el líder Deportes Limache.