Bus de la U se retrasó en su llegada al Estadio Monumental por hostigamiento de hinchas albos - Chilevisión

Momentos de tensión vivieron los jugadores de Universidad de Chile en la previa del superclásico 199 frente a Colo Colo por la Liga de Primera 2026.

Esto luego de que el bus en que se trasladaban los azules fuera hostigado mientras iba camino hacia el Estadio Monumental, tras salir desde su hotel de concentración en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados, el incidente ocurrió en la autopista Américo Vespucio, donde desconocidos lanzaron fuegos de artificio frente al vehículo que transportaba al Romántico Viajero.

Bus con jugadores de la U sufre hostigamiento de hinchas albos camino al Monumental

El ataque obligó a detener momentáneamente la caravana, que contaba con resguardo de Carabineros de Chile, retrasando así el arribo de los azules a "la ruca".

Tras superar el bloqueo en la carretera, la delegación azul logró llegar al recinto de Macul para iniciar sus trabajos de precalentamiento en la cancha del Monumental.

De igual manera, la organización reforzó los perímetros de seguridad en el estadio para evitar que los disturbios se trasladaran al interior del recinto.