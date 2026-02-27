¿Lo celebrará? Juan Martín Lucero revela qué hará si su primer gol con la U es contra Colo Colo - Chilevisión

Juan Martín Lucero volverá a visitar el Estadio Monumental, vistiendo en esta oportunidad la camiseta de Universidad de Chile.

El Gato se prepara para el Superclásico 199, donde podría anotar su primer gol con Los Azules precisamente a Colo Colo, cuadro que defendió en la temporada 2022.

En la previa del cotejo, el delantero argentino recordó que el año pasado estuvo en Macul con un hostil recibimiento.

"Va a ser por segunda vez. Vine con Fortaleza (el 2025) y no es ninguna sorpresa lo que va a pasar y cómo me van a tratar", comentó a TNT Sports.

El ariete de 34 años le bajó el perfil a la situación y señaló: "¿Te acuerdas cómo fue con Fortaleza? Sentí que había matado a alguien. Entonces ahora, menos que eso o más ¿Qué más puede pasar?", Así que estoy tranquilo".

Juan Martín Lucero confirma que gritaría un hipotécico gol a Colo Colo

Consultado sobre si festejaría en caso de convertirle a Colo Colo, Lucero fue tajante: "Sí, por supuesto que se celebra".

"Por una cuestión de respeto a la camiseta que estoy defendiendo y usando hoy en día, por supuesto, aparte siempre hacer un gol es para celebrarlo, y más si es el primero con esta camiseta. Sí, sin duda que sí", agregó.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está fijado para este domingo 1 de marzo, comenzando a las 18:00 horas de nuestro país.