 “Tuvo que...”: La razón que le impidió a Fernando Ortiz estar en conferencia previa al Superclásico - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Tuvo que...”: La razón que le impidió a Fernando Ortiz estar en conferencia previa al Superclásico

El entrenador de Colo Colo no participó de la instancia, siendo reemplazado por su asyudante Juan Pablo Rodríguez.

Viernes 27 de febrero de 2026 | 08:39

Fernandor Ortiz, entrenador de Colo Colo, no asistió este jueves a la conferencia de prensa previa al Superclásico con Universidad de Chile, situación que llamó la atención.

El estratega argentino fue reemplazado por Juan Pablo Rodríguez, uno de sus ayudantes técnicos que explicó su ausencia.

El motivo familiar que le impidió a Fernando Ortiz asistir a conferencia de prensa

De acuerdo a lo señalado por el propio integrante del cuerpo técnico, el Tano acudió a un centro asistencial para acompañar a su esposa que está a punto de dar a luz.

"Tuvo que salir corriendo hacia la clínica porque se adelantó el nacimiento de su segundo bebé. Va a a ser papá, entonces por eso tengo la fortuna de estar acá", sostuvo.

A raíz de esto, Rodríguez tomó su lugar y dialogó con los medios, mientras que por el lado de Los Azules sí estuvo el DT Francisco Meneghini.

¿Cuándo juegan Colo Colo y la U el Superclásico 199?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas.

El escenario será el Estadio Monumental, donde se esperan cerca de 40 mil personas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

¿Lo celebrará? Juan Martín Lucero revela qué hará si su primer gol con la U es contra Colo Colo

Superclásico: Los jugadores de Colo Colo y de la U que se han puesto la camiseta del archirrival

Colo Colo vs Universidad de Chile: Cuándo y a qué hora juegan el esperado Superclásico

Lo filtró un ex compañero: Matías Zaldivia aclara supuestos cuestionamientos a Francisco Meneghini
Publicidad
Publicidad