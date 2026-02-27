“Tuvo que...”: La razón que le impidió a Fernando Ortiz estar en conferencia previa al Superclásico - Chilevisión

Fernandor Ortiz, entrenador de Colo Colo, no asistió este jueves a la conferencia de prensa previa al Superclásico con Universidad de Chile, situación que llamó la atención.

El estratega argentino fue reemplazado por Juan Pablo Rodríguez, uno de sus ayudantes técnicos que explicó su ausencia.

El motivo familiar que le impidió a Fernando Ortiz asistir a conferencia de prensa

De acuerdo a lo señalado por el propio integrante del cuerpo técnico, el Tano acudió a un centro asistencial para acompañar a su esposa que está a punto de dar a luz.

"Tuvo que salir corriendo hacia la clínica porque se adelantó el nacimiento de su segundo bebé. Va a a ser papá, entonces por eso tengo la fortuna de estar acá", sostuvo.

A raíz de esto, Rodríguez tomó su lugar y dialogó con los medios, mientras que por el lado de Los Azules sí estuvo el DT Francisco Meneghini.

¿Cuándo juegan Colo Colo y la U el Superclásico 199?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas.

El escenario será el Estadio Monumental, donde se esperan cerca de 40 mil personas.