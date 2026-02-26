Colo Colo vs Universidad de Chile: Cuándo y a qué hora juegan el esperado Superclásico - Chilevisión

El fútbol chileno tendrá uno de sus partidos más atractivos este fin de semana, con Colo Colo y Universidad de Chile protagonizando esperado Superclásico.

El Cacique recibirá a Los Azules en la edición 199 del tradicional encuentro, donde llegarán con realidades bastante distintas.

Los Albos que preteden ganar y seguir como líderes del torneo, mientras que el cuadro laico no conoce de victorias y apuesta a sumar de a tres contra su archirrival.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo ante Universidad de Chile está programado para este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas de Chile.

El escenario para el choque será el Estadio Monumental, recinto en el que se esperan cerca de 42 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Universidad de Chile?

La nueva versión del Superclásico, válida por la fecha 5° de la Liga de Primera, será transmitida en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el crucial encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu usuario y clave.