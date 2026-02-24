“Buscar confrontación”: La inesperada “baja” de Colo Colo para el Superclásico contra la U - Chilevisión

Colo Colo ya puso el foco en el Superclásico contra Universidad de Chile, partido para el cual el entrenador Fernando Ortiz ya tiene una baja confirmada.

Se trata de Martín Gutiérrez, preparador de arqueros del primer equipo que fue expulsado en la reciente victoria 1-0 ante O'Higgins por la Liga de Primera.

El integrante del cuerpo técnico vio la roja en el cierre del cotejo disputado en Rancagua, donde se revelaron los motivos de su anticipada salida.

Fernando Ortiz no contará con ayudante para Superclásico ante la U

De acuerdo al informe arbitral, el juez Mathías Riquelme consignó que hubo una "conducta inadecuada dentro del banco" de parte del profesional.

En conreto, Gutiérrez le reclamó una acción al colegiado, quien decidió expulsarlo inmediatamente en un tenso momento vivido en el Estadio Codelco El Teniente.

El árbitro apuntó que el ayudante de Ortiz fue a "buscar confrontación con el equipo adversario y protestar una decisión arbitral".

A raíz de esta situación, el preparador de arqueros quedó descartado para sentarse en el banco de suplentes en el choque con Los Azules, programado para este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.