 “Su rutina...”: Francisco Meneghini desató ola de comentarios tras empate de la U ante Limache - Chilevisión
“Su rutina...”: Francisco Meneghini desató ola de comentarios tras empate de la U ante Limache

Los hinchas de la U arremetieron contra el Paqui luego de la igualdad contra Limache, resultado que mantiene a Los Azules en la parte baja de la tabla de posiciones.

Lunes 23 de febrero de 2026 | 08:52

Francisco Meneghini colmó la paciencia de los hinchas de Universidad de Chile, elenco que este domingo igualó 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Los Azules siguen sin ganar en la Liga de Primera, acumulando solamente 3 puntos en las primeras cuatro fechas.

Frente a esta situación, los fanáticos apuntaron contra Paqui por el rendimiento del cuadro laico, donde algunos llegaron a pedir su salida justo en la previa del Superclásico contra Colo Colo.

Las críticas de los hinchas de la U a Francisco Meneghini

La afición del Romántico Viajero lanzó diversos cuestionamientos al entrenador, llegando a compararlo nada menos que son Stefan Kramer.

Esto porque el estratega argentino fue comparado con el humorista por su rutina en el Festival de Viña del Mar, la que no convenció a todos.

"El guión lo escribió Paqui", "Su equipo da más risa" o "Paqui tiene más gracia", señalaron los hinchas en las redes sociales.

El compromiso del Cacique contra la U está fijado para el domingo 1 de marzo, comenzando a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

