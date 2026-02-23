“Su rutina...”: Francisco Meneghini desató ola de comentarios tras empate de la U ante Limache - Chilevisión

Francisco Meneghini colmó la paciencia de los hinchas de Universidad de Chile, elenco que este domingo igualó 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Los Azules siguen sin ganar en la Liga de Primera, acumulando solamente 3 puntos en las primeras cuatro fechas.

Frente a esta situación, los fanáticos apuntaron contra Paqui por el rendimiento del cuadro laico, donde algunos llegaron a pedir su salida justo en la previa del Superclásico contra Colo Colo.

Las críticas de los hinchas de la U a Francisco Meneghini

La afición del Romántico Viajero lanzó diversos cuestionamientos al entrenador, llegando a compararlo nada menos que son Stefan Kramer.

Esto porque el estratega argentino fue comparado con el humorista por su rutina en el Festival de Viña del Mar, la que no convenció a todos.

"El guión lo escribió Paqui", "Su equipo da más risa" o "Paqui tiene más gracia", señalaron los hinchas en las redes sociales.

El compromiso del Cacique contra la U está fijado para el domingo 1 de marzo, comenzando a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Mira los comentarios acá

A Kramer le está haciendo los libretos Paqui Meneghini ? #Viña2026 — JAzul21 (@JAzul021) February 23, 2026

paqui meneghini tiene mas gracia que kramer — Emiliø (@Eslayier) February 23, 2026

Si soy honesto, me da más risa los cambios que hizo Paqui Meneghini hoy contra Limache que los chistes de Kramer en #Viña2026 — pipe alexis (@pipeespecial) February 23, 2026

Kramer imitando a Arjona por 20.000.000 vez hace reír más que Paqui



Literalmente es Becaccece 3.0 — Miguel NavarreteMallea (@ItsMiguelNava24) February 23, 2026

Me rio mas viendo que la U de Paqui que con ka rutina de Stefan Kramer — Dominik del Bulla (@delbUllaDominik) February 23, 2026

El equipo de Paqui da más risa que Kramer — PatoEdu Parada (@PatoStark82) February 23, 2026