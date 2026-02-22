U. de Chile vs Deportes Limache: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile salta nuevamente a la cancha por la Liga de Primera, recibiendo este domingo a Deportes Limache.

Los Azules tienen un durísimo desafío frente al Tomatero, actual puntero del torneo que tiene importantes figuras como Jean Meneses y Daniel "Popín" Castro.

El cuadro laico apuesta a conseguir su primera victoria del año, lo que le permitiría llegar con más confianza al Superclásico contra Colo Colo de la próxima semana.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Deportes Limache?

El partido de Universidad de Chile ante Deportes Limache será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá de forma online este choque por la fecha 4° de la Liga de Primera. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Deportes Limache por la Liga de Primera

El compromiso del Romántico Viajero contra el Cervecero inicia a las 20:30 horas de Chile de este domingo 22 de febrero.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado fue Fernando Véjar.