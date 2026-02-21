Universidad Católica vs Coquimbo: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Universidad Católica y Coquimbo protagonizan un verdadero partidazo este sábado, chocando este sábado por la fecha 4° de la Liga de Primera.

Los Cruzados reciben a Los Piratas a casi un mes de la recordada final de la Supercopa, la que se definió con una extensa tanda de penales a favor del Aurinegro.

De cara a este encuentro, el entrenador Daniel Garnero sigue sin contar Clemente Montes en los estudiantiles debido a que está suspendido.

Cómo ver el partido de U. Católica vs Coquimbo EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad Católica ante Coquimbo, válido por la fecha 4° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y Coquimbo por la Liga de Primera

El compromiso de La Franja contra el actual campeón nacional inicia a las 20:30 horas de Chile de este sábado 1 de marzo.

El cotejo se disputa en el Estadio Claro Arena, donde se espera un gran marco de público.