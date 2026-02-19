Claro Arena obtiene prestigioso premio internacional y la UC infla el pecho: “Orgullo cruzado” - Chilevisión

El Claro Arena, remodelado estadio de Universidad Católica, fue premiado como el Edificio del Año 2026 por la revista especializada de arquitectura ArchDaily.

El recinto obtuvo el prestigioso galardón en la categoría de Arquitectura Deportiva, superando a competidores de Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Argentina, entre otros.

La noticia fue a dada a conocer este jueves por el propio medio, quienes recalcaron que el antiguo San Carlos de Apoquindo se impuso en las votaciones que cerraron el 18 de febrero.

El denominado "Building of the Year 2026" es un premio muy reconocido a nivel mundial, donde se destacan obras culturales, religiosas e industriales.

Tras la confirmación, el elenco nacional agradeció a sus fanáticos y destacó que este logro es "orgullo cruzado".

𝐂𝐋𝐀𝐑𝐎 𝐀𝐑𝐄𝐍𝐀, ¡𝐄𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🔝✨



Nuestra casa ganó el "Building of the Year 2026" en la categoría "Arquitectura Deportiva" del concurso de la prestigiosa revista internacional @ArchDaily.



Gracias a todos #LosCruzados y Cruzadas que votaron… pic.twitter.com/ch41kxiN0d — Universidad Católica (@Cruzados) February 19, 2026

Claro Arena, la nueva fortaleza de Universidad Católica

Inaugurado a mediados de agosto del 2025, el Claro Arena se transformó en una verdadera fortaleza para Los Cruzados a nivel deportivo.

Desde su estreno en la victoria 2-0 ante Unión Española, La Franja ha jugado ocho partidos en su nueva casa en los que obtuvo siete victorias y una derrota.

El elenco estudiantil y los hinchas apuestan que la positiva racha se mantenga en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que vuelven a disputar luego de cuatro años de ausencia.