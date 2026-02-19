¿Similar a lo que cobraba en Colo Colo? El sueldo que solicitaría Mauricio Isla a la hora de negociar - Chilevisión

Mauricio Isla vive un complejo momento a nivel futbolístico. Tras salir de Colo Colo a fines del 2025, el Huaso no ha encontrado club de cara a la nueva temporada.

Si bien se rumoreó con un posible retorno a Independiente o con fichar en el extranjero, las negociaciones no han prosperado.

En ese marco, el lateral se mantiene entrenando por su cuenta a la espera de fichar en alguna institución en la recta final de su carrera.

El sueldo que estaría solicitando Mauricio Isla

Uno de los aspectos que complicaría un traspaso es el alto sueldo que Isla estaría solicitando, tema que es manejado por sus representantes.

De acuerdo a La Tercera, el defensor pretende cobrar un monto cercano a los 15 millones de pesos, monto que es inferior a los 35 millones de la moneda nacional que recibía en Colo Colo.

El zaguero fue vinculado esta semana a Everton de Viña del Mar, pero nada se concretó y Los Ruleteros confirmaron el arribo de Óscar Opazo.

Según el matutino, el bicampeón de América no tiene interés en continuar en el fútbol chileno luego de estar en Universidad Católica y en el Cacique.

A raíz de esto, el Huaso habría intentado negociar con un elenco de Colombia que habría desistido por el aspecto salarial.