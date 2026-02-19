 Duro solamente 2 meses: Deportes Concepción sufre un nuevo golpe con salida de refuerzo - Chilevisión
Duro solamente 2 meses: Deportes Concepción sufre un nuevo golpe con salida de refuerzo

Mauricio Vera arribó a Uruguay para fichar en Nacional. El volante argentino justificó el traspaso y aseguró que "el fútbol tiene estas cosas".

Jueves 19 de febrero de 2026 | 10:23

Deportes Concepción sumó un nuevo dolor de cabeza en el arranque de la temporada 2026, luego que se ratificara la salida del argentino Mauricio Vera.

El volante se fue del León de Collao a solamente dos meses de haber sido anunciado como refuerzo, siendo fichado en esta ocasión por Nacional de Uruguay.

De hecho, el mediocampista argentino sumó minutos en las primeras derrotas ante O'Higgins y Universidad Católica por la Liga de Primera.

La justificación de Mauricio Vera para dejar Deportes Concepción

Al llegar a Montevideo, Vera no ocultó su alegría por arribar al Bolso, comentando que "lo único que me interesaba era solucionar todo lo antes posible para estar acá, me moría por estar".

En diálogo con medios locales, el trasandino habló sobre su corta estadía en Los Lilas y remarcó que "el fútbol tiene estas cosas. No sé si pasa tan habitualmente, pero son momentos".

"Yo soy partidario de que hay que aprovecharlos, más aún si uno tiene claro lo que realmente quiere. Sentía que es una oportunidad que no podía dejar pasar, hice todo lo posible para poder estar acá".

El futbolista de 27 años se encontrará en Nacional con Jadson Viera, actual entrenador del club que lo tuvo en Boston River y que solicitó su arribo.

