O'Higgins vs Bahía | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Ante una multitud que llegó al Estadio Codelco El Teniente, el Capo de Provincia venció a los brasileños y tomó ventaja en el cruce por la fase previa 2 de la Copa Libertadores.
Miércoles 18 de febrero de 2026 | 21:10
O'Higgins se hizo fuerte en Rancagua y venció 1-0 a Bahía, dando el primer golpe en la llave por la fase previa 2 de la Copa Libertadores.
El golazo de Francisco González le permitió a Los Celestes tomar ventaja, desatando una verdadera fiesta en el Estadio Codelco El Teniente.
Ahora, el Capo de Provincia se preparará para la revancha programada para el próximo miércoles 25 de febrero en Brasil.