O'Higgins vs Bahía EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins hace su esperado debut en la Copa Libertadores, enfrentando este miércoles a Bahía por la ida de la fase previa 2.

Los Celestes vuelven al terreno internacional tres nueve años de ausencia, buscando dar el primer golpe el sueño por clasificar a la fase de grupos.

El rival en esta oportunidad es el elenco brasileño, quienes cuentan con jugadores de experiencia y que finalizó séptimo en el último torneo local.

O'Higgins vs Bahía por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de O'Higgins ante Bahía será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles en sus diferentes plataformas.

Además de la TV abierta, el encuentro por Copa Libertadores lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver O'Higgins vs Bahía GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a los pupilos de Lucas Bovaglio, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de O'Higgins vs Bahía?

El compromiso del Capo de Provincia contra el Tricolor de Acero inicia a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 18 de febrero, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.