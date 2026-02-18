O'Higgins vs Bahía EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins recibe a Bahía de Brasil en su debut por la Copa Libertadores, buscando dar el primer golpe en la fase previa 2.
Miércoles 18 de febrero de 2026 | 12:34
O'Higgins hace su esperado debut en la Copa Libertadores, enfrentando este miércoles a Bahía por la ida de la fase previa 2.
Los Celestes vuelven al terreno internacional tres nueve años de ausencia, buscando dar el primer golpe el sueño por clasificar a la fase de grupos.
El rival en esta oportunidad es el elenco brasileño, quienes cuentan con jugadores de experiencia y que finalizó séptimo en el último torneo local.
El partido de O'Higgins ante Bahía será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles en sus diferentes plataformas.
Además de la TV abierta, el encuentro por Copa Libertadores lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a los pupilos de Lucas Bovaglio, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del Capo de Provincia contra el Tricolor de Acero inicia a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 18 de febrero, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.