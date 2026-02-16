O'Higgins vs Bahía: Cuándo y a qué hora debutan Los Celestes en la Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins tendrá su esperado debut en la Copa Libertadores, enfrentando en esta oportunidad a Bahía de Brasil por la ida de la fase previa 3.

Los Celestes iniciarán su camino en el sueño de acceder a la zona de grupos, apostando a dar el primer golpe en condición de local.

Para eso, El Capo de Provincia deberán superar a un rival muy complejo que cuenta con jugadores de experiencia como Willian José y Everton Ribeiro, ex futbolista del Flamengo y la Selección Brasileña.

¿Cuándo y a qué hora juegan O'Higgins y Bahía por la Copa Libertadores?

El partido entre O'Higgins y Bahía está programado para el miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas de Chile.

El estadio para este trascendental encuentro es el Codelco El Teniente, donde se espera un gran marco de público apoyando al club nacional.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de O'Higgins vs Bahía?

El choquel del cuadro de Rancagua contra el Tricolor de Acero será transmitido en vivo por Chilevisión, con Claudio Palma en el relato, Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera en los comentarios desde cabina e Ignacio Miranda desde la cancha.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver totalmente gratis en gran compromiso por la Copa Libertadores.