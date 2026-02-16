Arranca la Libertadores para los chilenos: Programación de los partidos de ida de la fase previa 2 - Chilevisión

Huachipato y O'Higgins saltan a la cancha en el torneo de clubes más importante de Sudamérica, buscando dar el primer paso hacia la fase de grupos.
Lunes 16 de febrero de 2026 | 09:43
Llegó la hora de la verdad para Huachipato y O'Higgins en la Copa Libertadores, torneo que tendrá esta semana el comienzo de la fase previa 2.
Los Acereros serán los primeros en saltar a la cancha al visitar a Carabobo, uno de los cuadros importantes de Venezuela.
Por su parte, Los Celestes recibirán a Bahía en una cruce en el que están muy ilusionados, buscando dar el primer golpe para luego ir a Brasil.
Además de los duelos de clubes nacionales, hay otras llaves que llaman la atención como la de Barcelona de Ecuador frente a Argentinos Juniors.
En tanto, Botafogo, campeón de la edición 2024, tendrá una compleja tarea al enfrentarse en la altura de Bolivia a Nacional de Potosí.
Cabe recordar que los ganadores de estas series avanzarán a la fase 3, donde se determinarán los clasificados a la zona de grupos que arranca en abril.
Martes 17 de febrero:
Miércoles 18 de febrero:
Jueves 19 de febrero: