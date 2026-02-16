Arranca la Libertadores para los chilenos: Programación de los partidos de ida de la fase previa 2 - Chilevisión

Llegó la hora de la verdad para Huachipato y O'Higgins en la Copa Libertadores, torneo que tendrá esta semana el comienzo de la fase previa 2.

Los Acereros serán los primeros en saltar a la cancha al visitar a Carabobo, uno de los cuadros importantes de Venezuela.

Por su parte, Los Celestes recibirán a Bahía en una cruce en el que están muy ilusionados, buscando dar el primer golpe para luego ir a Brasil.

Además de los duelos de clubes nacionales, hay otras llaves que llaman la atención como la de Barcelona de Ecuador frente a Argentinos Juniors.

En tanto, Botafogo, campeón de la edición 2024, tendrá una compleja tarea al enfrentarse en la altura de Bolivia a Nacional de Potosí.

Cabe recordar que los ganadores de estas series avanzarán a la fase 3, donde se determinarán los clasificados a la zona de grupos que arranca en abril.

Copa Libertadores: Programación partidos de ida fase previa 2

Martes 17 de febrero:

Carabobo vs Huachipato: 19:00 horas.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: 21:30 horas.

Liverpool de Uruguay vs Independiente de Medellín: 21:30 horas.

Miércoles 18 de febrero:

O'Higgins vs Bahía: 19:00 horas.

Nacional de Potosí vs Botafogo: 21:30 horas.

Barcelona de Guayaquil vs Argentinos Juniors: 21:30 horas.

Jueves 19 de febrero: