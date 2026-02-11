Se viene el debut: Así llegan Huachipato y O'Higgins a la fase previa de la Copa Libertadores - Chilevisión

Huachipato y O'Higgins disputarán la fase previa 2 de la Copa Libertadores en los próximos días. El club de Talcahuano marcará el debut de los chilenos el martes 17 de febrero, mientras que el cuadro de Rancagua jugará el miércoles 18.

Los Acereros serán los primeros en saltar a la cancha al viajar a Venezuela, donde se enfrentarán a Carabobo a las 19:00 horas de Chile.

Por su parte, Los Celestes van de local en contra de Bahía de Brasil en el mismo horario un día después, llave que asomaba bastante dura.

Cómo llega O'Higgins a la Copa Libertadores 2026

El club rancagüino obtuvo su cupo para la fase previa de la Copa Libertadores al ser terceros la Liga de Primera 2025, volviendo al terreno internacional tras nueve años de ausencia.

Actualmente, El Capo de Provincia se encuentra en el segundo lugar de la tabla del campeonato nacional, ganando en las dos primeras fechas en los partidos contra Deportes Concepción (2-1) y La Serena (1-0).

Para esta temporada hubo varios cambios, entre los que está la llegada del entrenador Lucas Bovaglio a la banca y el arribo de jugadores como Thiago Vecino y Matías Brizuela.

Así arriba Huachipato a la Copa Libertadores 2026

Huachipato clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de la Copa Chile, venciendo en la final a Deportes Limache.

En las fechas jugadas de la Liga de Primera ha experimentado un triunfo y una derrota. El 31 de enero perdió contra Cobresal 1-0 y el 8 de febrero venció en su estadio a Universidad de Chile 2-1.

El conjunto de Talcahuano apostó por la continuidad de Maximiliano Gutiérrez y Lionel Altamirano, dos de sus principales figuras en la última campaña.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de O'Higgins en la Copa Libertadores?

El partido de O'Higgins ante Bahía, por la fase previa 2 de la Copa Libertadores, será transmitidos en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura.

Además, este importantes compromiso internacionales los podrás ver completamente gratis por la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.

Fecha y horario de los partidos de vuelta de Huachipato y O'Higgins