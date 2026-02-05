Iván Morales ficha por inesperado equipo: Se queda en Argentina y jugará la Copa Libertadores - Chilevisión

Iván Morales tiene nuevo club. El chileno dejó atrás su etapa en Sarmiento de Junín y es flamante refuerzo de Argentinos Juniors.

Pese a que se especuló con un posible retorno al país, el ariete de 26 años optó por permanecer en Argentina y aceptar la oferta del Bicho.

En el elenco de La Paternal será compañero de Brayan Cortés, quien arribó a la institución en este mismo mercado de pases a préstamo desde Colo Colo.

Con esto, el ex jugador del Cacique tendrá la gran chance de disputar la Copa Libertadores de este año, donde su nuevo club estará en la fase previa.

En dicha instancia, Argentinos Juniors se medirá a Barcelona de Guayaquil en una compleja llave que comienza en Ecuador el miércoles 18 de febrero.

Los números de Iván Morales el 2025

A lo largo del 2025, Morales jugó en Sarmiento de Junín un total de 30 partidos en los que anotó 3 goles y dio 2 asistencias.

Su momento más relevante fue el tanto convertido a River Plate en la victoria 1-0 como visitante en octubre del año pasado.