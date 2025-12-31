“Se va”: Brayan Cortés parte de Colo Colo y así reaccionaron los hinchas - Chilevisión

El futuro de Brayan Cortés otra vez está fuera de Colo Colo. Tras terminar su etapa en Peñarol, el arquero se va a Argentinos Juniors.

El Bicho aceleró por el chileno, quien pretendía seguir en el extranjero y que ahora tendrá la gran oportunidad de disputar la fase previa de la Copa Libertadores.

La contratación sería un préstamo por un año, dándole al iquiqueño la opción de jugar en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

Hinchas de Colo Colo reaccionan a salida de Brayan Cortés

La partida de Cortés generó una ola de reacciones de los hinchas del Cacique, quienes no veían con buenos ojos un retorno para el 2026.

Los fanáticos no olvidan su polémica renovación en la reciente temporada, cuestionando que tuvo un mal rendimiento que lo llevó a salir del Popular.

De hecho, algunos realizaron diversos memes y hasta "agradecieron" a Argentinos Juniors, inundando de comentarios las redes sociales.

