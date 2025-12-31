 “Se va”: Brayan Cortés parte de Colo Colo y así reaccionaron los hinchas - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Se va”: Brayan Cortés parte de Colo Colo y así reaccionaron los hinchas

El arquero deja el Cacique para disputar la Copa Libertadores con Colo Colo, noticia que no dejó indiferentes a los fanáticos.

Miércoles 31 de diciembre de 2025 | 12:33

El futuro de Brayan Cortés otra vez está fuera de Colo Colo. Tras terminar su etapa en Peñarol, el arquero se va a Argentinos Juniors.

El Bicho aceleró por el chileno, quien pretendía seguir en el extranjero y que ahora tendrá la gran oportunidad de disputar la fase previa de la Copa Libertadores.

La contratación sería un préstamo por un año, dándole al iquiqueño la opción de jugar en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

Hinchas de Colo Colo reaccionan a salida de Brayan Cortés

La partida de Cortés generó una ola de reacciones de los hinchas del Cacique, quienes no veían con buenos ojos un retorno para el 2026.

Los fanáticos no olvidan su polémica renovación en la reciente temporada, cuestionando que tuvo un mal rendimiento que lo llevó a salir del Popular.

De hecho, algunos realizaron diversos memes y hasta "agradecieron" a Argentinos Juniors, inundando de comentarios las redes sociales.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Colo Colo cierra el 2025 confirmando un refuerzo: Joaquín Sosa es nuevo jugador del Cacique

“Aceptaron las reglas”: Los argumentos de la ANFP para rechazar reclamo de Unión Española e Iquique

Brayan Cortés daría el esperado salto: Dejaría Colo Colo para fichar en Argentinos Juniors

Polémicas, peleas y una noche trágica: 5 momentos que marcaron el centenario de Colo Colo
Publicidad
Publicidad