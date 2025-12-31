“Se va”: Brayan Cortés parte de Colo Colo y así reaccionaron los hinchas - Chilevisión

El arquero deja el Cacique para disputar la Copa Libertadores con Colo Colo, noticia que no dejó indiferentes a los fanáticos.
Miércoles 31 de diciembre de 2025 | 12:33
El futuro de Brayan Cortés otra vez está fuera de Colo Colo. Tras terminar su etapa en Peñarol, el arquero se va a Argentinos Juniors.
El Bicho aceleró por el chileno, quien pretendía seguir en el extranjero y que ahora tendrá la gran oportunidad de disputar la fase previa de la Copa Libertadores.
La contratación sería un préstamo por un año, dándole al iquiqueño la opción de jugar en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.
La partida de Cortés generó una ola de reacciones de los hinchas del Cacique, quienes no veían con buenos ojos un retorno para el 2026.
Los fanáticos no olvidan su polémica renovación en la reciente temporada, cuestionando que tuvo un mal rendimiento que lo llevó a salir del Popular.
De hecho, algunos realizaron diversos memes y hasta "agradecieron" a Argentinos Juniors, inundando de comentarios las redes sociales.
SE VA BRAYAN CORTES GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL pic.twitter.com/Bp5VqfStk6— Salfatedelcolo (@Salfatedelcolo) December 30, 2025
TODOS sabíamos que este debía ser el último mensaje de Brayan Cortés como jugador de Colo-Colo. TODOS, menos Blanco y Negro.— Diego🥷 (@DiegoConstanzo) December 30, 2025
Los ciclos se cumplen y desgastan, pero en la negligencia deportiva de Blanco y Negro logró retornos de jugadores los cuales hasta el día de hoy el hincha… pic.twitter.com/laTJlLNaUL
“Brayan Cortés tiene todo acordado para ser jugador de Argentinos Juniors”— Rod del Albo ⭐️3️⃣4️⃣🏆👑 (@RodUprising) December 30, 2025
Yo:
pic.twitter.com/QQakg74llI
- Brayan Cortés es el nuevo Arquero de Argentinos Juniors:— Francisco Cado (@vivoenstgo) December 30, 2025
Los hinchas del colo:#argentinosjuniors #colocolo pic.twitter.com/WLSM5V4HZU
#aaaj parece que lo de colo colo festejan que se vaya cortes espero que sea bueno pero no hay buenas referencias— christianoceti (@christianoceti) December 30, 2025
Adios ⚪️⚫️: Brayan Cortes (🇨🇱) tiene todo listo para ser nuevo arquero de Argentinos Juniors (🇦🇷) se marcha mediante un prestamo x 1 año con opcion de compra.— El Profe del albo (@ProfeMacul) December 30, 2025
Via: @CLMerlo pic.twitter.com/p5KQr0FGSA
🚨[EXCLUSIVO] Brayan Cortés es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.— Lautaro Gill (@lautygill) December 30, 2025
👉El arquero llega cedido a préstamo por un año y con una opción de compra desde Colo Colo. #TratoHecho pic.twitter.com/Xy8KGmmY7O
otro préstamo de Brayan Cortés que seguramente no va a ser comprado por Argentinos Juniors xd.— Che10 Venezuela (@Colocolonews91) December 30, 2025