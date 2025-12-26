“Libertadores 2027”: Hinchas de Deportes Concepción enloquecen ante lluvia de refuerzos lilas - Chilevisión

Deportes Concepción ha tenido un cierre de año soñado. Además de ascender a Primera División, el León de Collao ha regalado muchísima ilusión a sus hinchas con una lluvia de refuerzos.

Los Lilas han anunciado siete incorporaciones de cara a la próxima temporada, entre los que hay grandísimas figuras del fútbol chileno e internacional.

Estos jugadores son: Matías Cavalleri, Ignacio Mesías, Cristián Suárez, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia, Misael Dávila y el arquero brasileño César Dutra.

Este último arribó desde el Boavista de Portugal, tenindo una gran carrera que incluyó el ser campeón de la Copa Libertadores 2019 con el Flamengo.

Hinchas enloquecen con refuerzos de Deportes Concepción

Estos fichajes han desatado una lluvia de comentarios de los hinchas, quienes se ilusionan con una buena campaña en la máxima categoría.

De hecho, algunos han señalado con que se armaron para ir directamente a pelear un cupo a la Copa Libertadores 2027.

"Deportes Concepción vs PSG por la Copa Intercontinental", "vayan a abonarse" o "la idea era reforzarse, no ser candidato al título", indicaron algunos fanáticos.

Mira los comentarios acá