Ex campeón con la U cuestiona a Arturo Vidal por dar indicaciones en partido de Colo Colo - Chilevisión

Colo Colo intenta recomponerse de un controvertido inicio de año, el que tuvo una contundente derrota con Limache y un sufrido triunfo ante Everton por la Liga de Primera.

Precisamente, en la victoria frente a Los Ruleteros se viralizó un video de Arturo Vidal dando indicaciones luego de ser reemplazado por el entrenador Fernando Ortiz.

Esta situación varias reacciones, entre las que está la de un recordado ex jugador de Universidad de Chile.

El ex jugador de la U que hizo un anticipó por Arturo Vidal

Se trata de Roberto "Tomatín" Rojas, ex arquero de Los Azules que compartió en sus redes sociales el registro del King en el cotejo con los viñamarinos.

"Qué mal va a terminar este capítulo", escribió el otrora guardameta en una historia de Instagram, anticipando un complejo cierre entre ambas partes.

Rojas pasó por diversos equipos del fútbol chileno, siendo bicampeón con el Romántico Viajero en las temporadas 1999 y 2000.

Tras dejar la actividad, el ex meta nacional se dedicó a dirigir y pasó por algunos clubes del ascenso.