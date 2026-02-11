La respuesta de Arturo Vidal a sus críticos por rendimiento en Colo Colo: “Pocas veces...” - Chilevisión

Arturo Vidal decidió responder a las constantes críticas que ha tenido por su rendimiento en Colo Colo, cuadro que el último fin de semana consiguió su primera victoria en la Liga de Primera.

Los Albos vencieron 2-0 a Everton por la fecha 2°, partido en el que el King fue reemplazado en el segundo tiempo tras arrancar como titular.

Ante los cuestionamientos, el volante alzó la voz y recalcó durante una transmisión por Kick que "uno va perdiendo velocidad, pero la seguridad y la clase no se pierde".

El ex Barcelona y Bayern Múnich apuntó que "la gente no analiza los pases, pero varios son complicados. Puedes dar pases para el lado, pero los míos siempre van hacia adelante, a campo contrario, eso tiene mucho valor".

"Pocas veces daré pases para el lado, cuando es mucho la tiro. Trato de avanzar, porque un pase para atrás es pérdida de tiempo, más en Colo Colo", añadió.

Arturo Vidal descarta tener inconvenientes con Fernando Ortiz

Adicionalmente, Vidal aprovechó de desmentir que tenga dificultades para trabajar con el entrenador Fernando Ortiz.

"El trabajo que se está haciendo es muy bueno. Los entrenamientos son al 1.000%, sabemos que este año nos va a ir muy bien", aseguró.

Junto con mencionar que llega una hora antes de la hora programada para las prácticas, el mediocampista sostuvo queamos "la pretemporada fue muy buena, casi ningún jugador está lesionado y eso habla bien del trabajo que se está haciendo".