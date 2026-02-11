Colo Colo vs Unión Española: Hora y dónde ver EN VIVO la Noche Alba Solidaria - Chilevisión

Colo Colo disputa un partido amistoso ante Unión Española, encuentro que es válido por la Noche Alba Solidaria que se realiza en el Estadio Monumental.
Miércoles 11 de febrero de 2026 | 12:54
Colo Colo disputa un partido muy especial este miércoles, día en que enfrenta a Unión Española por la denominada Noche Alba Solidaria.
Los Albos organizan un evento que busca recaudar fondos para los afectados por los incendios forestales, poniendo focos en los perjudicados en Ñuble y Biobío.
La actividad cuenta con encuentros del equipo masculino, femenino (vs Palestino) y algunos shows, entre los que están la presentación de Princesa Alba y la animación de Pedro Ruminot.
El partido amistoso de Colo Colo ante Unión Española será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.
Adicionalmente, la Noche Alba Solidaria será emitida de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu usuario y clave.
El compromiso del Cacique contra Los Hispanos inicia a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 11 de febrero.
El escenario es el Estadio Monumental, recinto en el que se espera una importante presencia de público para colaborar con la causa.