El sorpresivo fichaje que asomaría en Colo Colo: Jugó con Messi y sueña con ir al Mundial 2026 - Chilevisión

Colo Colo trabaja a toda máquina para poder cerrar su plantel de cara al 2026, donde el nombre de Matías Rojas comenzó a sonar en Macul.

El paraguayo habría aparecido en la órbita del Cacique, quienes estarían atentos a su situación para poder sumarlo al plantel comandado por Fernando Ortiz.

Uno de los principales puntos a favor es que actualmente está sin club, esto porque finalizó su vínculo con el Portland Timbers que defendió el segundo semestre del año pasado.

Sin embargo, el aspecto que preocuparía de cara a una eventual negociación es el físico, teniendo en cuenta que tuvo constantes lesiones en sus recientes equipos.

Matías Rojas, de jugar con Messi a sonar en Colo Colo

Volante de creación de 30 años, el guaraní tuvo una destacadísima campaña en Racing entre 2023 y 2024, para posteriormente fichar en Corinthians.

Su estadía en Brasil no fue la mejor y terminó fichando en el Inter Miami esa misma temporada, compartiendo plantel con Lionel Messi.

El 2025 llegó a River, aunque se fue a los seis meses debido a que no fue considerado por Marcelo Gallardo, volviendo a la MLS.

Rojas tiene como objetivo es sumar rodaje para poder ir al Mundial 2026 con Paraguay, algo que se ve complicado debido que hace rato no entra en la consideración del entrenador Gustavo Alfaro.