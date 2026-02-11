La potente confesión de Mauricio Pinilla sobre su estado de salud: “Estoy en tratamiento” - Chilevisión

El ex futbolista Mauricio Pinilla dio a conocer una delicada noticia personal, confesando este miércoles que se le detectó un cáncer a la piel hace algunos días.

En declaraciones a La Metro FM, el otrora delantero contó que todo se dio tras acudir a la clínica por una situación personal, lo que derivó en la realización de diverss exámenes.

"Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo (...) Terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel. Esto nunca lo había contado", indicó.

El ex deportista de 42 años sostuvo que esto "es la primera parte no más, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo".

Junto con remarcar que está con un tratamiento, Pinilla apuntó que las posibles causas serían "mucha exposición al sol y los entrenamientos".

"Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica. Imagínate que las defensas me salieron de mil en uno", agregó.

De todas formas, el ex seleccionado nacional recalcó que "hoy me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos.

"Los ansiolíticos son los que me han ayudado un montón a salir de estos momentos complicados. Sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato, estoy atento y no aflojo", sentenció.