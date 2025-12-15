 Cantando el himno: Así reaccionó Mauricio Pinilla a victoria de José Antonio Kast - Chilevisión
Cantando el himno: Así reaccionó Mauricio Pinilla a victoria de José Antonio Kast

El ex futbolista compartió su alegría por la llegada del líder del Partido Republicano a La Moneda, donde también se manifestó su esposa Gissella Gallardo.

Lunes 15 de diciembre de 2025 | 12:25

La segunda vuelta realizada este 14 de diciembre determinó que José Antonio Kast sea el nuevo presidente de Chile, luego de imponerse a Jeannette Jara.

El triunfo del líder del Partido Republicano desató una lluvia de reacciones, entre las que está la de Mauricio Pinilla que festejó el resultado final.

El ex futbolista chileno siguió muy atento los resultados, revelando su postura ante las dos candidaturas a futuro jefe de Estado.

La reacción de Mauricio Pinilla a triunfo de José Antonio Kast

En un video compartido por una cercana, el actual comentarista celebró de manera eufórica el futuro gobierno de Kast y comenzó a cantar el himno nacional.

A la entonación se sumó su esposa Gissella Gallardo, quien también destacó la victoria del ex diputado que asumirá en La Moneda en marzo del 2026.

Adicionalmente, Pinilla compartió una historia en Instagram de la cuenta "Todos por Kast" con su caracterísico jingle usado en la campaña.

Mira la reacción acá

