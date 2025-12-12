Suenan las campanas: Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi anunciaron que se casarán - Chilevisión

Las campanas de boda vuelven a sonar en el deporte chileno. Los protagonistas en esta oportunidad son Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi.

El voleibolista y la modelo anunciaron que van a casarse con una romántica foto, donde mostraron el anillo de compromiso.

"Siempre sí", escribió la influencer en una publicación de Instagram, la que generó una ola de reacciones de los seguidores de ambos.

Entre llas está la respuesta de Marco Grimalt, primo de Esteban y su eterno compañero de duplas en vóleibol playa que puso tres emojis de corazón.

La relación de Esteban Grimalt con Trinidad de la Noi

El amor entre Grimalt y de la Noi aparentemente comenzó en los primeros meses del 2024, luego de que ambos se conocieran en eventos.

A mediados del año pasado, la modelo viajó a Francia para acompañarlo en los Juegos Olímpicos de París.

Cabe recordar que la influencer estuvo casada anteriormente con Cristóbal González, ingeniero del que se separó por "proyectos de vida distintos".