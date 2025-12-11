Destapan quién sería el gran amor en la vida de Alexis Sánchez: “Esto comprueba que...” - Chilevisión

Alexis Sánchez está atravesando un gran momento personal. A su renacer en el Sevilla se sumó la paternidad junto a Alexandra Litvinova.

El tocopillano no se ha expresado por su relación y el embarazo de su pareja, aspecto que ha sido cuestionado en redes sociales por los usuarios.

Precisamente, aquel silencio fue analizado por Cecilia Gutiérrez y Manu González en el podcast Bombastic, donde la periodista abordó las antiguas relaciones del futbolista chileno.

En espacio, la comunicadora señaló que la llegada del bebé "es un hito, es súper importante porque Alexis Sánchez era como uno de los solteros más queridos por el país".

"Todos querían verlo bien y con una chiquilla que no fuera farandulera, como 'Soa' (señora). Ojalá casado con una chilena de arito de perlas", comentó.

Cecilia Gutiérrez especuló con el "gran amor" de Alexis Sánchez

Gutiérrez remarcó que le llama la atención que el delantero "no haya dicho ni pío" sobre el embarazo o su relación. "Ella lo publica a él, pero como medio cortado. No quiere aparecer", sostuvo.

"Yo diría que él es así. Pero no. Cuando comenzó a pololear con Mayte Rodríguez, contrató a una productora de Netflix. ¿Te acuerdas de que hicieron un video en una isla? Pero la cuestión era como anunciar la boda real", recordó.

La influencer insistió en que su análisis es con el tema "de las redes. Ellos preparan un anuncio de relación, de que estaban juntos, con un video espectacular en una isla. Ahora, él es papá, que es un hito para mí mucho más relevante, y no ha dicho no pío".

En ese punto, la periodista recalcó: "Esta es mi humilde opinión. Yo creo que esto solo comprueba que el gran amor de la vida de Alexis Sánchez; Fue Mayte Rodríguez".

La relación entre el futbolista y la actriz se dio a conocer en 2017, finalizando un año después en medio de una ola de rumores.