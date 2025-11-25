Retorno de Alexis Sánchez con el Sevilla no convenció a la prensa local: “Estuvo impreciso” - Chilevisión

Alexis Sánchez tuvo un amargo regreso a las canchas, viendo acción en la derrota 2-1 del Sevilla ante el Espanyol por la fecha 13° de la liga española.

Maravilla sumó minutos tras un mes de inactividad por lesión, mostrándose bastante activo en la búsqueda del empate que nunca llegó.

Pese a sus constantes ganas, su nivel no terminó de convencer a la prensa local que no lo evaluó de la mejor manera.

Así evaluó la prensa española a Alexis Sánchez

Diversos medios destacaron el retorno del tocopillano a la actividad, aunque recalcaron que no pudo ayudar a mejorar al equipo dirigido por Matías Almeyda.

Por un lado, el Diario de Sevilla apuntó que el chileno estuvo "muy precipitado, quiso estar en todas y estuvo impreciso en controles y toques".

Por su parte, El Desmarque señaló: "Buena noticia la de su regreso. Lo intentó, pero con poca colaboración".

En tanto, La Colina de Nervión remarcó que Sánchez "no intervino de forma destacable en la circulación ni en acciones ofensivas, con participación limitada en el juego".

El próximo partido del Sevilla será nada menos que el Clásico de Andalucía, donde se medirán al Real Betis de Manuel Pellegrini el domingo 30 de noviembre a partir de las 12:15 horas de Chile.