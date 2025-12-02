Chile se recompone en la Liga de Naciones Femenina y consigue un triunfo de oro ante Paraguay - Chilevisión

La Selección Chilena logró un triunfo fundamental este miércoles, venciendo 1-0 a Paraguay por la fecha 4° de la Liga de Naciones Femenina.

En el Estadio El Teniente de Rancagua, La Roja se sobrepuso a la dolorosa derrota ante Perú de la semana pasada y ganó un duelo con sabor a final.

El combinado nacional salió a buscar el encuentro desde el inicio, apretando en dos ocasiones a la arquera Alicia Bobadilla que estuvo atenta en dos oportunidades.

La apertura de la cuenta llegó a los 33 minutos con Christiane Endler resolviendo con categoría una compleja acción, dando comienzo a una buena jugada que culminó con un golazo de Yanara Aedo.

La volante de Colo Colo conectó de primera un centro desde la derecha, sacando un potente remate que se metió en angulo izquierdo del arco.

La Roja consigue tres puntos vitales ante Paraguay

En el segundo tiempo, las dirigidas por Luis Mena continuaron manejando la pelota y contaron con algunas chances para aumentar la ventaja.

El triunfo se pavimentó a los 67' con la expulsión de Danna Garcete en las visitantes, quien vio la segunda tarjeta amarilla por una fuerte infracción sobre Vaitiare Pardo.

Chile aguantó la ventaja en un áspero final de compromiso, consiguiendo puntos de oro en el sueño de llegar al Mundial 2027.

Con esta victoria, nuestra selección llegó a las 7 unidades y se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones, accediendo de manera momentánea a un repechaje.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de La Roja en la Liga de Naciones Femenina será en abril del 2026, donde habrá una triple fecha que puede ser determinante.

Los rivales en esa oportunidad serán Argentina (local), Colombia (visita) y Uruguay (visita).