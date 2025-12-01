Chile vs Paraguay: Quién transmite EN VIVO partido de La Roja por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena disputará un nuevo partido en su camino al Mundial 2027, jugando en esta ocasión ante Paraguay por la fecha 4° de la Liga de Naciones Femenina.

La Roja necesita ganar tras la dolorosa derrota contra Perú la semana pasada, encuentro en el que no pudo sobreponerse a la altura de Cusco.

Por el otro lado, el elenco guaraní viene d euna sólida victoria sobre Uruguay que la ilusiona con mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Paraguay por Liga de Naciones Femenina?

El partido de Chile ante Paraguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Adicionalmente, este duelo clave por la Liga de Naciones Femenina será emitido gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Paraguay por Liga de Naciones Femenina?

El trascendental duelo del combinado nacional comienza a las 20:00 horas de Chile de este martes 2 de diciembre.

El estadio en esta oportunidad es El Teniente de Rancagua, donde se espera un importante marco de público.