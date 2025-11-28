Se acaba la teleserie: Real Betis se adelanta y confirma renovación de Manuel Pellegrini - Chilevisión

Es oficial. Manuel Pellegrini puso fin a todas las especulaciones y continuará al mando del Real Betis tras renovar su contrato.

Pese a que se rumoreó con un supuesto interés de parte de la Selección Chilena, el Ingeniero aceptó la oferta para mantenerse en su actual club.

La noticia fue confirmada por el propio conjunto de Andalucía, quienes publicaron un especial video en sus redes sociales.

No a La Roja: Manuel Pellegrini se queda en el Real Betis

El conjunto español remarcó que el vínculo con el DT nacional se extendió por una temporada, por lo que seguirá en la institución hasta mediados del 2027.

"Pellegrini llegó al cuadro verdiblanco en el verano de 2020. Desde su llegada, el Real Betis ha conseguido la Copa del Rey en 2022 y ha sumado cinco participaciones en Europa de manera consecutiva, llegando a alcanzar la histórica final de la UEFA Conference League en el presente año", señalaron en un comunicado.

Los Béticos destacaron que el adiestrador de 72 años "se ha convertido en el entrenador con más partidos al frente del equipo en Primera División y en Europa, además de poseer el récord de más victorias".

El anuncio fue celebrado por la afición de los Helipolitanos, quienes repletaron de comentarios el posteo y afirmaron que es "la mejor noticia".