Revelan inédito desacuerdo familiar por llegada de Ben Brereton a La Roja: “Su padre se oponía...” - Chilevisión

Nuevos detalles se revelaron sobre el desembarco de Ben Brereton a la Selección Chilena. En esta ocasión, el que habló fue Reinaldo Rueda que contó una desonocida actitud del padre del jugador.

En el periodo del entrenador colombiano, que pasó por La Roja entre 2018 y 2020, se iniciaron los contactos formales con el ariete nacido en Inglaterra, quien debutó oficialmente el 2021 con Martín Lasarte en el banco.

Al respecto, el DT cafetero contó: "Ese fue un gran acierto de Ricardo García, que era el que hacía el scouting a nivel mundial. Así como habíamos intentado con Sebastián Soto o con Lawrence Vigouroux, detectamos a Ben".

"Lo seguimos, vimos varios partidos en videos e hicimos el contacto con su familia, porque en ese momento Benl no hablaba ni una palabra en español o no quiso hablar en ese primer contacto", agregó.

Padre de Ben Brereton no quería que jugara por Chile

En entrevista con el programa "La Pizarra de...", el adiestrador desclasificó una especie de disputa familiar tras el interés del combinado nacional.

"Estaba la situación de su padre que quería que jugara por Inglaterra, se oponía a que viniera a Chile. Su mamá, en cambio, muy chilena y muy entusiasmada con que lo tuviéramos en cuenta y jugara para Chile", comentó.

Rueda señaló que a esto se sumó el representante de Brereton, quien tampoco lo quería en La Roja. "Quizás en sus estatus de ingleses miraban a Chile por encima del hombro", sostuvo.

"Yo les hablé sobre todo lo que se podía encontrar en Chile; que viniera, que se conociera con el grupo y que reconociera la cultura chilena", agregó.

Si bien lamentó no haber podido dirigir al atacante, el colombiano remarcó que "fue gratificante que después haya respondido de esa forma, que se haya adaptado y participado en esa Copa América".