¡Por goleada! Leyendas de Sídney 2000 se impusieron ante la Generación Dorada en encuentro Rojo Histórico - Chilevisión

Un verdadero duelo de leyendas se vivió este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida en el encuentro que reunió a históricos de La Roja en el marco de los 25 años de la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos Sídney 2000.

A estadio lleno y en un ambiente familiar, el equipo de Sídney 2000 liderado por Iván Zamorano le propinó una tremenda goleada a parte de la Generación Dorada que, con nombres como Jorge Valdivia, Gonzalo Fierro y Diego Rivarola, cayó por 7-2 frente a los olímpicos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Históricos del bronce olímpico se imponen por goleada a la Generación Dorada

A solo cinco minutos del pitazo inicial, Carlos Villanueva abrió la cuenta para la Generación Dorada luego de un error en la defensa de los olímpicos que aprovechó José "Pepe" Rojas para asistir al ex Audax Italiano.

El empate llegaría pronto en los pies de Reinaldo Tapia cuando se jugaba el minuto 13’ del encuentro. Un par de jugadas más tarde, el "fantasista" David Pizarro sorprendió con un remate al ángulo y puso el 2-1 para los ganadores del bronce.

Ya en el segundo tiempo, el marcador se estiraría aún más para los olímpicos y con ellos, llegaría la lluvia de goles. Al minuto 10', Iván Zamorano puso el 3-1 y tres minutos más tarde marcó el 4-1 para desequilibrar aún más el resultado.

Juán Gonzalo Lorca acortó el marcador, anotando el 4-2 para la Generación Dorada. Sin embargo, Manuel Neira volvería a estirar la ventaja para los de Sídney llevando la pelota a la red para el 5-2.

Finalmente, cuando ya el partido estaba por expirar, Cristián Álvarez anotó el 6-2 desde los doce pasos y, en la última jugada del encuentro, Rodrigo Núñez sentenció el resultado marcando el 7-2.