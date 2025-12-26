“No lo tiene pensado”: La razón por la que Paulo Díaz no retornaría al fútbol chileno - Chilevisión

Futuro totalmente incierto es el que tiene Paulo Díaz. El chileno tiene contrato con River, pero arranca desde atrás en la consideración del DT Marcelo Gallardo de cara al 2026.

El defensor no fue citado a los dos últimos partidos del Millonario en la reciente temporada, pasando de ser titular indiscutido a criticado por la hinchada y ser considerado transferible.

Si bien se especuló con un posible regreso al fútbol chileno, su padre, el ex futbolista Ítalo Díaz, lo descartó de plano y aseguró que el zaguero continuará en el extranjero.

Paulo Díaz no tiene en mente volver a Chile

En diálogo con Radio ADN, Díaz padre afirmó que "venir a Chile por el momento, no. En estos momentos no pasa por su cabeza volver. Tiene 31 años, a lo mejor va a volver en un tiempo más o va a terminar su carrera afuera".

Si bien valoró el interés de los clubes nacionales, el familiar del seleccionado nacional remarcó que "hasta el momento Paulo no tiene pensado volver. La idea es hacer bien las cosas afuera. Aparte que tampoco la idea es que él vuelva tan mal físicamente a Chile, sino que vuelva de buena forma".

"Tiene contrato hasta el 2027, con una cláusula de 10 millones (de dólares) y el tema sueldo, eso ya lo ve el representante", agregó.

Respecto al presunto interés del Inter Miami, Ítalo Díaz aseguró que "eso fue hace dos años. Y vuelvo a insistir, ¿Tú crees que él hubiera preferido venir a Santiago o ir a Miami? Ni loco, se va para allá, si acá pasa por un tema económico igual".

"Siempre hay interés por Paulo, desde Brasil, Europa, Medio Oriente. Eso me pone contento porque siempre hay interés. No es que no tenga nada, ese es el tema, siempre hay interés de clubes en poder contar con él", añadió.

Finalmente, insistió en que "el tema pasa un poco por lo económico. Lo que gana Paulo (de salario) no es poco, es alto, entonces cuando tú le dices que gana tanto, los clubes se bajan".