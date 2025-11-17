Tajante: El duro golpe que recibió Paulo Díaz en River que pone en jaque su futuro - Chilevisión

Paulo Díaz vive su periodo más complicado en River Plate. Apuntado por los hinchas, el chileno recibió un durísimo cachetazo de cara a la última fecha de la fase regular de la liga local.

En concreto, el entrenador Marcelo Gallardo decidió no convocar al nacional para el choque que su equipo disputó este domingo ante Vélez, el que terminó 0-0.

Consultado por esta situación, el Muñeco fue tajante y afirmó que "fueron todas decisiones técnicas", aclarando que el zaguero y el colombiano Miguel Borja, otro de los cortados, no tenían ningún problema físico.

La determinación se dio una semana después de la derrota del Millonario en el Superclásico contra Boca, donde el central fue duramente cuestionado.

Por si fuera poco, Díaz fue blanco de críticas de los aficionados al ser capatado riéndose en plena transmisión del duelo, lo que generó molestia en la afición debido a que el equipo se jugaba la clasificación a la Copa Libertadores.

Por ahora, River se mantiene afuera del máximo torneo continental del próximo año. Para poder clasificar, debe ganar el actual certamen o esperar una serie de resultados.