Colo Colo se quedó sin chances de Copa Libertadores: El millonario monto que perdió - Chilevisión

Es un hecho. Colo Colo quedó oficialmente sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras una pobre campaña.

El triunfo de Universidad de Chile ante Limache, sumado al de O'Higgins sobre Ñublense, acabó con la ilusión de Los Albos de meterse en el certamen más importante del continente.

Con esto, el Cacique puso fin a una racha de cuatro temporada consecutivas disputado en torneo, donde alcanzó los cuartos de final el 2024.

El millonario monto que se le esfuma a Colo Colo por no clasificar a la Libertadores

Además del aspecto deportivo, el Popular sufre por la importante pérdida económica que implica el quedarse afuera de la Libertadores.

En concreto, Colo Colo no contará con los 3 millones de dólares que se le entrega a los clubes que disputan la fase de grupos.

A esto se le tiene que sumar los bonos por triunfo y recaudación por entradas en los partidos de local, aunque el cuadro de Macul sigue con una sanción por los incidentes contra Fortaleza en abril pasado.

Ahora, la gran aspiración de los dirigidos por Fernando Ortiz es meterse en la Copa Sudamericana, donde obtendría cerca de 500 mil dólares en caso de instalarse en la fase de grupos.