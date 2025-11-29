¡Frentazo! Danilo abre la final de la Libertadores para Flamengo con potente cabezazo - Chilevisión

¡Frentazo! Danilo abre la final de la Libertadores para Flamengo con potente cabezazo
El ex Real Madrid se elevó en el área rival y abrió la cuenta para el Mengao, que ha demostrado un juego superior frente a Palmeiras en el Monumental de Lima.
El volante chileno protagonizó una insólita acción tras golpear a su rival cuando el balón ya no estaba en juego. Para la suerte del Mengao, el árbitro Darío Herrera estimó que la infracción solo era para tarjeta amarilla.
Santiago Solari armó una gran jugada y estuvo cerca de abrir el marcador ante Vélez Sarsfield en la vuelta de los cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores, donde el arquero Tomás Marchiori es figura.
Javier Cornea aprovechó un fatal error defensivo del central Carlos Romaña y abrió la cuenta para el Cacique, logrando vencer al guardameta Aldair Quintana. Se trata del tercer gol de Correa en esta Libertadores.