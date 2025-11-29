VIDEO | La agresión de Erick Pulgar que pudo valer su expulsión en la final de la Libertadores - Chilevisión

¡Sentarse albos! El milimétrico offside que impidió el gol de Lucas Cepeda ante Bucaramanga

Pareció llegar el 2-0 de Colo Colo sobre Bucaramanga a los '79, pero tras la revisión del VAR, la jugada de Cepeda fue anulada pues estuvo adelantado en su entrada al área y la cuenta vuelve a estar 1-0.