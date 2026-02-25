 ¡Lo grita todo Rancagua! O'Higgins muestra carácter y descuenta ante Bahía - Chilevisión
¡Lo grita todo Rancagua! O'Higgins muestra carácter y descuenta ante Bahía

Arnaldo Castillo conectó un centro y puso la paridad en el global, tanto que fue celebrado con todo por jugadores y el cuerpo técnico.

Emitido el 25/02/2026

