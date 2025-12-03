Sudamérica a sus pies: Erick Pulgar fue incluido en el equipo ideal de la Copa Libertadores - Chilevisión

Erick Pulgar sigue acumulando elogios tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo. Ahora, el chileno fue incluido en el equipo ideal del torneo.

El volante fue titular en el triunfo 1-0 ante Palmeiras en la gran final, convirtiéndose en pieza clave del Mengao en toda la campaña.

De hecho, el antofagastino regresó con todo de compleja lesión en el pie derecho y disputó todos los minutos en la llave de semifinales contra Racing.

Figuras del Flamengo comandan equipo ideal de la Libertadores

Además del jugador nacional, hay otros seis jugadores del Flamengo que entraron en la oncena, además de dos jugadores de La Academia y dos del propio Palmeiras.

La alineación es la siguiente: Agustín Rossi; Leo Pereira, Danilo, Gustavo Gómez; Pulgar, Santiago Sosa, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta; Pedro, José Manuel López y Adrián "Maravilla" Martínez.

Con la obtención del título, el elenco carioca aseguró su participación en la Copa Intercontinental que se jugará en diciembre.

A esto hay que agregar que el Mengao accedió al Mundial de Clubes, certamen que se disputará el 2029.