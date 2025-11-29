 ¡La corona al Mengao! Flamengo hace historia ante Palmeiras y es campeón de la Libertadores 2026 - Chilevisión
¡La corona al Mengao! Flamengo hace historia ante Palmeiras y es campeón de la Libertadores 2026

Con esta corona, los rubronegros se convierten en el primer club brasileño en consagrarse cuatro veces campeón de Copa Libertadores.

Sábado 29 de noviembre de 2025 | 20:12

Flamengo alcanzó la gloria eterna luego de vencer por 1-0 a Palmeiras y coronarse por cuarta vez campeón de la Copa Libertadores

El Mengao se hizo valer frente a los 80 mil asistentes que llegaron al Monumental de Lima y presenciaron una agónica final, donde intentó hasta el último minuto llevar el partido hasta al tiempo suplementario. 

El primer tiempo se caracterizó por tener más roce que fútbol. Pese a que ninguno de los dos marcó el protagonismo del encuentro, los dirigidos por Felipe Luis fueron levemente superiores, aunque con algunas falencias en defensa. 

La presión constante del Verdao en el armado del juego obligó a los rubronegro a mantener la posición en la mitad de cancha.

En el segundo tiempo, Flamengo generó más durante la primera mitad y comenzó a inclinar la cancha al área de Palmeiras. 

La apertura de la cuenta llegaría al minuto 67’ de juego, cuando Danilo aprovechó un centro preciso de Giorgia Arrascaeta y agarró el balón con un frentazo que dejó sin reacción al guardameta Carlos Miguel. 

Tras la ventaja del Fla, los dirigidos por Abel Ferreira se volcaron a la ofensiva en búsqueda del empate que forjara el encuentro al tiempo suplementario. Sin embargo, no le alcanzó. 

