Nuevo revés para Colo Colo: TAS rechaza apelación por incidentes ante Fortaleza - Chilevisión

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio uno nuevo portazo a Colo Colo, rechazando la apelación presentada por los incidentes ante Fortaleza por Copa Libertadores.

Los Albos pretendían reducir las sanciones impuestas por lo ocurrido el pasado 10 de abril, donde hinchas invadieron la cancha y obligaron a cancelar el encuentro disputado en el Estadio Monumental.

Pese a las acciones legales, el organismo le bajó el pulgar al Cacique y dio término al último intento por disminuir las penas.

Las sanciones a Colo Colo por incidentes contra Fortaleza

Debido a lo ocurrido, el Popular fue castigado con cinco encuentros internacionales sin público en condición local, de los cuales ya cumplió dos.

A esto hay que sumar las multas económicas aplicadas por la Conmebol y las pérdidas por no contar con fanáticos en el certamen internacional.

En ese escenario, Colo Colo no contará con hinchas en toda la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, si es que logra clasificar.

En aquella fatídica jornada, dos jóvenes murieron en las cercanías del recinto de Macul, generando consternación en todo el país.